Il destino di BoJo dipende da Sue Gray | la donna più potente del Regno di cui non avete mai sentito parlare

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sueè in questo momento lapiùdella politica britannica, ed è anche un’amica dell’ex premier Theresa May, cosa che spaventa molto l’attuale governo di Boris Johnson. Sessantaquattro anni, l’aria gentile di chi ha grande esperienza, Sueha preso il posto del suo capo, Simon Case, alla guida dell’inchiesta sul partygate, le tante feste che si sono organizzate a Downing Street quando il resto del paese poteva giusto assembrarsi con i congiunti stretti (e riconosciuti dalla legge) – Case le ha lasciato l’incarico quando si è saputo che lui stesso era un organizzatore di feste cosiddette “di lavoro”. I giornalisti inglesi si sono messi a spulciare le altre indagini fatte in passato dalla, che da sempre, seppure con qualche pausa, si occupa di stabilire se l’operato dei politici ...

Ultime Notizie dalla rete : destino BoJo

Ildisarà più chiaro la prossima settimana, quando i lavori parlamentari riprenderanno. Nel frattempo il Paese si domanda come potrà proseguire con una reputazione così compromessa.Ovvero, non ci sono ragionamenti di sostanza su quello che la Brexit, la grande eredità di, ha ... raccogliere tutte le forze sociali affinché ildi un popolo e dei suoi affezionati non ...E poco importa se Sue Gray, in quanto funzionaria pubblica, dipende formalmente dal primo ministro Il quale ha evidenziato anche un un altro particolare emblematico di Miss Gray: ' A meno che non sia ...AGI - Settimana nera, quella appena trascorsa, per il premier britannico Boris Johnson. Dopo essere stato costretto a scusarsi ufficialmente con Buckingham Palace per aver ospitato, a Downing Street d ...