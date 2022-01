Gf Vip: Delia Duran Lascia Alex Belli! (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran non ce l’ha fatta a sopportare l’ennesima mancanza di rispetto nei suoi confronti e ha deciso di chiudere il matrimonio con Alex Belli. Proprio così, la modella venezuelana ha detto ‘basta’ al marito, stanca di essere presa in giro. Ma cosa l’ha spinta a prendere questa decisione? Ecco cosa è successo in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà! Delia Duran dice ‘Basta’ ad Alex Belli: tutta colpa di un aereo! Non è un mistero che l’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande fratello Vip abbia portato scompiglio. Di certo non ci si aspettava che nel giro di pochissimi giorni, la modella 33enne decidesse di troncare con il marito Alex Belli. E’ notizia di queste ultime ore, che Delia abbia deciso di ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 18 gennaio 2022)non ce l’ha fatta a sopportare l’ennesima mancanza di rispetto nei suoi confronti e ha deciso di chiudere il matrimonio conBelli. Proprio così, la modella venezuelana ha detto ‘basta’ al marito, stanca di essere presa in giro. Ma cosa l’ha spinta a prendere questa decisione? Ecco cosa è successo in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà!dice ‘Basta’ adBelli: tutta colpa di un aereo! Non è un mistero che l’ingresso dinella Casa del Grande fratello Vip abbia portato scompiglio. Di certo non ci si aspettava che nel giro di pochissimi giorni, la modella 33enne decidesse di troncare con il maritoBelli. E’ notizia di queste ultime ore, cheabbia deciso di ...

