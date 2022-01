Enrico Varriale a processo per stalking, Paola Ferrari sarà testimone della difesa (Di martedì 18 gennaio 2022) Paola Ferrari, Enrico Varriale A sfilare davanti al giudice come testimone nel processo per stalking contro Enrico Varriale ci sarà anche la collega di quest’ultimo e conduttrice Rai Paola Ferrari. La giornalista milanese è infatti nell’elenco dei teste chiamati dalla difesa dell’ex vicedirettore di Raisport, portato in tribunale dall’ex compagna con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali. Paola Ferrari potrà testimoniare in tribunale solo relativamente ai “fatti oggetto del procedimento“. Il giudice non ha invece ammesso un consulente tecnico inserito dalla difesa di Varriale per ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 gennaio 2022)A sfilare davanti al giudice comenelpercontrocianche la collega di quest’ultimo e conduttrice Rai. La giornalista milanese è infatti nell’elenco dei teste chiamati dalladell’ex vicedirettore di Raisport, portato in tribunale dall’ex compagna con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali.potrà testimoniare in tribunale solo relativamente ai “fatti oggetto del procedimento“. Il giudice non ha invece ammesso un consulente tecnico inserito dalladiper ...

