Covid oggi Abruzzo, 5.075 contagi: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 5.075 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 18 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 173.034. Dei positivi odierni, 3.842 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 86enne della provincia dell’Aquila e di una 88enne residente fuori regione) e sale a 2.707, comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 400 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 36 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.725 tamponi molecolari e ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 5.075 ida coronavirus in, 182022, secondo numeri e datineldella regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 173.034. Dei positivi odierni, 3.842 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 86enne della provincia dell’Aquila e di una 88enne residente fuori regione) e sale a 2.707, comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 400 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 36 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.725 tamponi molecolari e ...

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - AurelianoStingi : Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - forli24ore : Covid-19. Oggi in provincia di Forlì-Cesena 8 decessi - parsival3791 : Nicola Sturgeon annuncia che i passi per i vaccini covid non saranno estesi in Scozia. Il Primo Ministro ha fatto l… -