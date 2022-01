Consigli utili per chi soffre di intestino pigro (Di martedì 18 gennaio 2022) L’intestino pigro è una condizione molto fastidiosa che si manifesta attraverso un rallentamento del transito intestinale e che causa difficoltà di evacuazione che, pertanto, diventa scarsa e irregolare. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) L’è una condizione molto fastidiosa che si manifesta attraverso un rallentamento del transito intestinale e che causa difficoltà di evacuazione che, pertanto, diventa scarsa e irregolare. su Donne Magazine.

Advertising

_Carabinieri_ : Sai cosa sono bullismo e cyberbullismo? Visita il nostro sito per leggere consigli utili rivolti a ragazzi, genitor… - GiancarloBiasi3 : @pazzaidea271 Ridi quanto vuoi , Soleil non ha bisogno di consigli lì dentro , quella voleva solo informazioni util… - commenta_cose : Chi l'avrebbe mai detto che Lulù sarebbe stata quella a dare consigli utili a Jessica...e invece siamo qui #gfvip - fulviovanacore : - Nexus_AdvTech : Consigli utili e operativi sulle azioni da intraprendere per incrementare le #vendite! Leggi qui come aumentare la… -