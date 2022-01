Advertising

Pall_Gonfiato : #Bonucci sicuro: 'Lotteremo per vincere la Champions. Nelle partite secche la Juve c'è!' - nelloldani : @tucutolauti @nonleggerlo @DiMarzio Di sicuro non entra Bonucci - Dottor_Strowman : RT @Erofjodena: @Dottor_Strowman Io sto aspettando Bonucci, ma sono sicuro che tra poco entra - Erofjodena : @Dottor_Strowman Io sto aspettando Bonucci, ma sono sicuro che tra poco entra - RenzoRavotti : @orahounbelnick Non ho visto nulla, anche se leggo di errore sul gol annullato, ma dalla foto di sicuro pare abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci sicuro

Corriere dello Sport

Già, De Ligt è squalificato (come Kean e lo stesso Allegri),e Danilo sono ancora fuori uso. Poco ma: la Juve farà più rotazioni possibili per risparmiare un po' di benzina in vista ...Ancora prima, in Supercoppa Italiana , ha avuto la possibilità di mettere le mani addosso ad un dirigente dell'Inter senza nemmeno prendere una squalifica. Da oggi tirare i capelli in area ...Juventus: le parole di Bonucci "Aver vinto il premio significa per l'ennesima volta essere riconosciuto, soprattutto dai colleghi, che è la cosa più bella e più importante per ...Il difensore bianconero è stato eletto nella Top 11 della Fifa e ai microfoni di Juventus Tv ha ripercorso il suo 2021 e fissato gli obiettivi del 2022 ...