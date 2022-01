Barbano: la lotta per lo scudetto poggia più sul risorgimento del Napoli che sul recupero del Milan (Di martedì 18 gennaio 2022) L’errore di Serra in Milan-Spezia non assolve i rossoneri, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. “Le responsabilità dell’arbitro oscurano ma non cancellano le contraddizioni del Milan, che sembra schiavo di un’irresolubile incompiutezza. È una squadra superdotata, ma afflitta da una fragilità caratteriale che la disunisce e la espone talvolta all’aggressione di avversari assai più modesti. Quanto è accaduto contro lo Spezia è un dramma dello spirito: i rossoneri si allungano troppo, si distraggono, si confondono e, con la complicità dell’arbitro, capitolano”. Messa a confronto questa tendenza del Milan con la “spietata razionalità dell’Inter”, mostra che il divario tra le due squadre è difficilmente colmabile. “Cosicché la contendibilità dello scudetto ad oggi poggia più sul risorgimento del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) L’errore di Serra in Milan-Spezia non assolve i rossoneri, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport. “Le responsabilità dell’arbitro oscurano ma non cancellano le contraddizioni del Milan, che sembra schiavo di un’irresolubile incompiutezza. È una squadra superdotata, ma afflitta da una fragilità caratteriale che la disunisce e la espone talvolta all’aggressione di avversari assai più modesti. Quanto è accaduto contro lo Spezia è un dramma dello spirito: i rossoneri si allungano troppo, si distraggono, si confondono e, con la complicità dell’arbitro, capitolano”. Messa a confronto questa tendenza del Milan con la “spietata razionalità dell’Inter”, mostra che il divario tra le due squadre è difficilmente colmabile. “Cosicché la contendibilità delload oggipiù suldel ...

