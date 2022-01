Australian Open 2022, Lorenzo Musetti illude per un set, poi cade per mano di Alex de Minaur al primo turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno degli Australian Open 2022. Il toscano (n.60 del mondo) è stato sconfitto per 3-6 6-3 6-0 6-3 dall’Australiano Alex de Minaur (n.42 del mondo) in 2 ore e 32 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro è andato spesso in confusione con il proprio tennis, trovando un po’ d’ordine solo nel primo parziale. Situazione da lavori in corso per Musetti, che ha cercato di rispondere più vicino al campo e di limitare le aperture dei suoi colpi. Tuttavia, si è ancora lontani dall’eccellenza, considerando la scarsa incidenza con il servizio, poco efficace nel corso dell’intero incontro. Sarà quindi de Minaur ad affrontare nel secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)esce di scena aldegli. Il toscano (n.60 del mondo) è stato sconfitto per 3-6 6-3 6-0 6-3 dall’de(n.42 del mondo) in 2 ore e 32 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro è andato spesso in confusione con il proprio tennis, trovando un po’ d’ordine solo nelparziale. Situazione da lavori in corso per, che ha cercato di rispondere più vicino al campo e di limitare le aperture dei suoi colpi. Tuttavia, si è ancora lontani dall’eccellenza, considerando la scarsa incidenza con il servizio, poco efficace nel corso dell’intero incontro. Sarà quindi dead affrontare nel secondo ...

