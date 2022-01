Australian Open 2022: buona la prima per Medvedev, sconfitto Laaksonen (Di martedì 18 gennaio 2022) Daniil Medvedev debutta con una vittoria agli Australian Open 2022. Il numero due del mondo, favorito numero uno per il titolo in virtù dell’assenza di Djokovic, ha sconfitto in tre set Henri Laaksonen al primo turno. Tutto facile per il russo, che si è imposto per 6-1 6-4 7-6(3) in poco meno di due ore di gioco. Dopo un primo parziale dominato (nonostante avesse perso la battuta in apertura), il campione degli Us Open 2021 ha ottenuto la seconda frazione grazie al decisivo break nel quinto gioco. Infine, nel terzo set, Medvedev ha avuto bisogno del tie-break per scardinare la resistenza del suo avversario e staccare il pass per il secondo turno. Sulla sua strada ora Broady o Kyrgios. Le vittorie che lo separano dalla prima posizione ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Daniildebutta con una vittoria agli. Il numero due del mondo, favorito numero uno per il titolo in virtù dell’assenza di Djokovic, hain tre set Henrial primo turno. Tutto facile per il russo, che si è imposto per 6-1 6-4 7-6(3) in poco meno di due ore di gioco. Dopo un primo parziale dominato (nonostante avesse perso la battuta in apertura), il campione degli Us2021 ha ottenuto la seconda frazione grazie al decisivo break nel quinto gioco. Infine, nel terzo set,ha avuto bisogno del tie-break per scardinare la resistenza del suo avversario e staccare il pass per il secondo turno. Sulla sua strada ora Broady o Kyrgios. Le vittorie che lo separano dallaposizione ...

