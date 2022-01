5 smartwatch per pagare gli acquisti «con il polso» (Di martedì 18 gennaio 2022) Non solo con carta di credito, i pagamenti «senza contatto» si possono effettuare anche utilizzando alcuni smartwatch con NFC disponibili in commercio Leggi su vanityfair (Di martedì 18 gennaio 2022) Non solo con carta di credito, i pagamenti «senza contatto» si possono effettuare anche utilizzando alcunicon NFC disponibili in commercio

Advertising

SuperOfferteXyz : ?? Fullmosa Cinturino 16mm per Orologio e Smartwatch, Cinturini in Acciaio Inossidabile ?? A soli 21,99€ ??… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'NAIXUES Smartwatch, Orologio Fitness Uomo Donna Impermeabile IP68 Smart Watch Bluetooth Cardiofr… - manto_nero : @cheesegender Amazfit GTS, però i quadranti base fanno cagare e quindi tramite un'altra applicazione ho messo quest… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ??? Ticwatch S2 Smartwatch Display Touch 1.39” AMOLED Wear OS by Google Fitness Tracket con GPS, Rilevazione Battito C… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ??? Ticwatch S2 Smartwatch Display Touch 1.39” AMOLED Wear OS by Google Fitness Tracket con GPS, Rilevazione Battito C… -