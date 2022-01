VIDEO Matteo Berrettini ringrazia Imodium: il messaggio sulla telecamera, dolori allo stomaco agli Australian Open (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha fatto il suo esordio agli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il romano era atteso da un primo turno non così semplice contro il giovane Brandon Nakashima, Next Gen dato in grande ascesa e che ha decisamente impegnato il nostro portacolori. Il numero 7 al mondo ha perso il primo set, poi è riuscito a rimontare e a imporsi col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3. Matteo Berrettini ha staccato il biglietto per il secondo turno, dove incrocerà un altro statunitense: si tratta di Stefan Kozlov, che oggi ha avuto la meglio in tre set sul ceco Jiri Vesely. Il nostro portacolori è stato bravo a spuntarla nella giornata odierna, perché nel terzo set è stato costretto a chiamare un medical ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha fatto il suo esordio2022, primo Slam della stagione di tennis incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il romano era atteso da un primo turno non così semplice contro il giovane Brandon Nakashima, Next Gen dato in grande ascesa e che ha decisamente impegnato il nostro portacolori. Il numero 7 al mondo ha perso il primo set, poi è riuscito a rimontare e a imporsi col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3.ha staccato il biglietto per il secondo turno, dove incrocerà un altro statunitense: si tratta di Stefan Kozlov, che oggi ha avuto la meglio in tre set sul ceco Jiri Vesely. Il nostro portacolori è stato bravo a spuntarla nella giornata odierna, perché nel terzo set è stato costretto a chiamare un medical ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE CORO PER MATTEO! ?? Non manca il tifo in Australia per il nostro Berrettini ?? #EurosportTENNIS | #AO2022 |… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Non so cosa decideranno centrodestra e centrosinistra sul Quirinale. Stasera però riuniremo i grand… - Atalanta_BC : Matteo #Pessina solo di prima ?? One-touch football by Matteo Pessina ?? #GoAtalantaGo ???? - purtroppobea : ah ecco perché matteo è riuscito a vincere - matteo_milan91 : Mi ero dimenticato di questo video Grandissimo pezzo di merda -