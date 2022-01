Suppletive: Boschi, '13% Iv bellissima risposta a chi crede ai sondaggi' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “A Roma Italia Viva raggiunge il 13%! Un grande risultato e una bellissima risposta a chi continua a credere ai sondaggi. Grazie a Valerio Casini che ci ha messo il cuore e a tutta la squadra di Italia Viva!”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “A Roma Italia Viva raggiunge il 13%! Un grande risultato e unaa chi continua are ai. Grazie a Valerio Casini che ci ha messo il cuore e a tutta la squadra di Italia Viva!”. Lo scrive su Twitter Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva.

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive Boschi Suppletive, Boschi: "Grande risultato di italia Viva a Roma" Grazie a Valerio Casini che ci ha messo il cuore e a tutta la squadra di Italia Viva!' lo scrive sui social l'esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi

