Sono passati solo dieci mesi dall’assassinio a Londra di Sarah Everard, 33enne rapita e seviziata da un agente di polizia mentre tornava a casa. (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ashling Murphy aveva 23 anni, era un’insegnante elementare, suonava il violino, la fisarmonica e la cornamusa. È stata brutalmente strangolata vicino a casa, nella cittadina di Tullamore in Irlanda. Stava semplicemente facendo jogging alle 4 di pomeriggio, lungo il Grand Canal, su un viale, Fiona’s Way, che deve il nome a un’altra donna scomparsa. Quando i soccorsi Sono arrivati la ragazza era in fin di vita, ma troppo grave per essere salvata. Leggi anche › Femminicidi, la Commissione d’inchiesta: «Le leggi ci Sono, ma non vengono applicate» Ashling Murphy, ancora un femminicidio Un’ennesima storia di femminicidio che ha provocato un’ondata di dolore e rabbia in Irlanda, ma anche a Londra, in altri ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ashling Murphy aveva 23 anni, era un’insegnante elementare, suonava il violino, la fisarmonica e la cornamusa. È stata brutalmente strangolata vicino a, nella cittadina di Tullamore in Irlanda. Stava semplicemente facendo jogging alle 4 di pomeriggio, lungo il Grand Canal, su un viale, Fiona’s Way, che deve il nome a un’altra donna scomparsa. Quando i soccorsiarrivati la ragazza era in fin di vita, ma troppo grave per essere salvata. Leggi anche › Femminicidi, la Commissione d’inchiesta: «Le leggi ci, ma non vengono applicate» Ashling Murphy, ancora un femminicidio Un’ennesima storia di femminicidio che ha provocato un’ondata di dolore e rabbia in Irlanda, ma anche a, in altri ...

Ad aprile saranno passati cinque anni dal suo arresto e non è detto che ci arrivi: perché nel ... "Sono uno scienziato, non una spia". Sessant'anni, sempre in carcere, li ha compiuti il 15 gennaio ...