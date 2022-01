Sileri: «Non c’è scampo, Omicron raggiungerà tutti. La distinzione sarà solo tra positivi e malati» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sileri la mette giù dura e cruda: «Questa variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, io credo che quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante». Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri interviene a Domenica In, su Rai1, e non fa sconti. Ma se la premessa è netta, le riflessioni che ne conseguono, invece, più possibiliste. Tanto che il vice di Speranza al Ministero della Salute aggiunge: «Le regole verranno ulteriormente modificate e alleggerite. Quando? Credo molto presto. Vediamo adesso come andranno i contagi e facciamo una distinzione tra positivi e malati. Oggi con questa variante che circola lo possiamo fare con molta più ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022)la mette giù dura e cruda: «Questa variante, non c’è. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, io credo che quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante». Il sottosegretario alla Salute Pierpaolointerviene a Domenica In, su Rai1, e non fa sconti. Ma se la premessa è netta, le riflessioni che ne conseguono, invece, più possibiliste. Tanto che il vice di Speranza al Ministero della Salute aggiunge: «Le regole verranno ulteriormente modificate e alleggerite. Quando? Credo molto presto. Vediamo adesso come andranno i contagi e facciamo unatra. Oggi con questa variante che circola lo possiamo fare con molta più ...

