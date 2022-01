Sanremo 2022 | arriva anche la vincitrice del Gf Vip a condurre il PrimaFestival

(Di lunedì 17 gennaio 2022), alla conduzione delladi un’edizione del Grande Fratello Vip Torna ail. Tassello dopo tassello si va componendo ciò che vedremo in questo Festival di. Dopo aver svelato i nomi delle co-conduttrici della kermesse, adessoil, che andrà in onda subito dopo il Tg1 delle 20 e l’inizio del Festival. Vedremo al fianco di Amadeus: “La prima sera ci sarà una vera icona del cinema italiano, Ornella Muti. Mercoledì invece la seconda sera, avremo una giovane attrice, con un grande successo ottenuto in Suburra, una ragazza molto talentuosa e brillante, Lorena Cesarini. ...

I Maneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di. La band che ha trionfato all'Ariston l'anno scorso con Zitti e buoni, prosegue anche la sua marcia trionfale negli Stati Uniti dove suonerà al leggendario Saturday Night Live , in ..., rivelati i conduttori del Prima Festival: Roberta Capua al timone Proseguono le novità in vista dell'approdo sul piccolo schermo del Festival di. In queste ore sono stati ...I Måneskin saranno i prossimi super ospiti al Festival di Sanremo. La band italiana ritorna sul palco che ha dato inizio al loro incredbile e travolgente successo I Måneskin ritornano dove tutto è ...