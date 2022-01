Risultati e classifica Serie A live | Milan e Napoli in vantaggio all’intervallo

(Di lunedì 17 gennaio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio: i, lae i marcatori delle partite. Terzo turno del girone di ritorno che scatterà dal Ferraris laddove la Samp ospita il Toro per uscire dalle secche di unaancora poco soddisfacente. Sabato che prosegue con la Lazio all’Arechi e si chiude con la Juve che ospita l’Udinese. Domenica a lenta carburazione prima di esplodere in serata con il big match di giornata tra Inter e Atalanta. Giornata che termina infine lunedì con ila Bologna, il ...

Advertising

gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Napoli avanti con Lozano, Milan-Spezia 0-0 #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: si giocano Bologna-Napoli e Milan-Spezia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - fabriziomico : RT @UnDueTreContest: Ricordandovi che sono aperti i sondaggi della 15° giornata su @fabriziomico e @UnDueTreContest e su Instagram (https:/… - UnDueTreContest : Ricordandovi che sono aperti i sondaggi della 15° giornata su @fabriziomico e @UnDueTreContest e su Instagram (… - telodogratis : Serie A1 femminile, 3a di ritorno: risultati, classifica e sintesi delle gare -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

QUOTIDIANO NAZIONALE

SERIE A,/ In campo Milan e Napoli! Diretta gol live score A beneficiare del pareggio è tuttavia il Burkina Faso , che grazie al punto guadagnato si posiziona al secondo posto ...... parola allora ai campi per scoprire cosa succederà oggi nella Coppa d'Africa 2021! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)SERIE A,/ In campo Milan e Napoli! Diretta gol live score ...È proseguito presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti a Roma il tour di incontri con i rappresentanti del calcio di base del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha ra ...A parlare del campionato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro. Il pensiero di giornata?