Ricoveri Covid, Agenas: in Puglia aumenta la pressione sugli ospedali Situazione sempre sotto controllo, ma percentuali di occupazione dei reparti in crescita (Di lunedì 17 gennaio 2022) Di Francesco Santoro: Continua ad aumentare la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive e le terapie intensive degli ospedali pugliesi. Stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi al coronavirus nella cosiddetta area non critica è salita in sette giorni dal 16 al 21 per cento. Curva in crescita, sia pure in maniera più contenuta, anche nel grafico Agenas che rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione, dove il tasso di occupazione è passato dal 9 per cento del 10 gennaio al 12 per cento di ieri, facendo segnare un preoccupante +7 per cento rispetto al periodo prenatalizio (17 dicembre). La ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 gennaio 2022) Di Francesco Santoro: Continua adre lasuidi Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive e le terapie intensive deglipugliesi. Stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi al coronavirus nella cosiddetta area non critica è salita in sette giorni dal 16 al 21 per cento. Curva in, sia pure in maniera più contenuta, anche nel graficoche rappresenta l’andamento dellezzazioni in Rianimazione, dove il tasso diè passato dal 9 per cento del 10 gennaio al 12 per cento di ieri, facendo segnare un preoccupante +7 per cento rispetto al periodo prenatalizio (17 dicembre). La ...

Advertising

TgLa7 : Circolare ministero della Salute: i positivi al covid asintomatici non saranno più nel conto dei ricoveri. Saranno… - GiovaQuez : Società italiana di chirurgia: 'La riduzione degli interventi è drammatica. Posti letto di chirurgia dimezzati, blo… - Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - HuffPostItalia : Covid: 287 morti, tasso positività al 15,4%, salgono ricoveri e intensive - newsitalia22 : ?? Riepilogo 17 gennaio covid 19: ?? Fattore R(t): ?? Casi: 1.05 ?? Morti: 1.46 ?? Ricoveri: 1.28 ?? T.I.: 1.07 ??Previ… -