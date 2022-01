Programmi TV di stasera, lunedì 17 gennaio 2022. La prima sera di Twenty Seven è con Steve Carell in «40 anni vergine» (Di lunedì 17 gennaio 2022) 40 anni vergine Rai1, ore 21.25: Non mi Lasciare Fiction. 1×03: Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. 1×04: L’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini. Rai2, ore 21.30: Delitti in Paradiso Replica Serie Tv. 10×03 Il corpo scomparso: Nel giardino di una lussuosa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022) 40Rai1, ore 21.25: Non mi Lasciare Fiction. 1×03: Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. 1×04: L’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini. Rai2, ore 21.30: Delitti in Paradiso Replica Serie Tv. 10×03 Il corpo scomparso: Nel giardino di una lussuosa ...

