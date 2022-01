Liccione (leader no vax): “14 febbraio a Roma, stop a governo e green pass” (Di lunedì 17 gennaio 2022) ”La prossima grande iniziativa che stiamo preparando è prevista per il 14 febbraio a Roma. Dal 10 al 13 febbraio ci sarà un enorme campo di accoglienza con tende e camper alle porte di Roma per ospitare le persone che verranno da tutta Italia e il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, per l’amore della patria, entreremo in maniera del tutto pacifica e non violenta, a Roma e chiederemo le dimissioni del governo e la fine del green pass”. Lo annuncia all’Adnkronos Marco Liccione, leader torinese dei no vax, parlando delle prossime iniziative in programma. Sulla preoccupazione espressa dal sottosegretario all’Intelligence, Franco Gabrielli, di una possibile radicalizzazione delle proteste, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) ”La prossima grande iniziativa che stiamo preparando è prevista per il 14. Dal 10 al 13ci sarà un enorme campo di accoglienza con tende e camper alle porte diper ospitare le persone che verranno da tutta Italia e il 14, il giorno di San Valentino, per l’amore della patria, entreremo in maniera del tutto pacifica e non violenta, ae chiederemo le dimissioni dele la fine del”. Lo annuncia all’Adnkronos Marcotorinese dei no vax, parlando delle prossime iniziative in programma. Sulla preoccupazione espressa dal sottosegretario all’Intelligence, Franco Gabrielli, di una possibile radicalizzazione delle proteste, ...

Advertising

reese_86 : #Riotta sta dicendo alla #Merlino che sbaglia a invitare tale Liccione, leader novax, a #lariachetira e a farlo bla… - StraNotizie : Liccione (leader no vax): '14 febbraio a Roma, stop a governo e green pass' - infoitinterno : 'No Vax' fin da piccolo: a 7 anni il leader torinese Liccione fuggì dall'Asl per evitare la puntura, ritrovato dopo… - infoitinterno : Leader no vax Torino da bambino fuggì per evitare vaccino/ Marco Liccione si nascose… - rep_torino : 'No Vax' fin da piccolo: a 7 anni il leader torinese Liccione fuggì dall'Asl per evitare la puntura, ritrovato dopo… -