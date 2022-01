Le asciugatrici sono tra le principali fonti di microplastiche nell’aria (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le asciugatrici sono una delle principali fonti di inquinamento da microfibra nell’atmosfera, secondo uno studio dello State Key Laboratory of Marine Pollution (SKLMP) e del dipartimento di chimica della City University di Hong Kong. Secondo le loro analisi, una singola asciugatrice potrebbe essere responsabile del rilascio nell’aria di 120 milioni di microfibre di plastica ogni anno, e finiscono per inquinare principalmente e soprattutto l’aria indoor. Gli studiosi hanno descritto i risultati come “essenziali” per la gestione delle emissioni di microfibre, che sono già note per danneggiare in vari modi la salute umana e l’ambiente. Lo studio è stato condotto con questo criterio: i ricercatori hanno asciugato in asciugatrice vestiti di cotone e poi in un secondo ciclo, vestiti in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Leuna delledi inquinamento da microfibra nell’atmosfera, secondo uno studio dello State Key Laboratory of Marine Pollution (SKLMP) e del dipartimento di chimica della City University di Hong Kong. Secondo le loro analisi, una singola asciugatrice potrebbe essere responsabile del rilasciodi 120 milioni di microfibre di plastica ogni anno, e finiscono per inquinare principalmente e soprattutto l’aria indoor. Gli studiosi hanno descritto i risultati come “essenziali” per la gestione delle emissioni di microfibre, chegià note per danneggiare in vari modi la salute umana e l’ambiente. Lo studio è stato condotto con questo criterio: i ricercatori hanno asciugato in asciugatrice vestiti di cotone e poi in un secondo ciclo, vestiti in ...

