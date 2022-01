Advertising

Luce_news : Iran, arrestata la nipote dell’Ayatollah Ali Khamenei: aveva elogiato Farah Diba - infoiteconomia : Iran: liberata impiegata British Council arrestata, ora è in GB -

Ultime Notizie dalla rete : Iran arrestata

Luce

... il sovrano de facto del Paese ultraconservatore, è statadalle forze di sicurezza giovedì scorso, ha reso noto suo fratello Mahmoud Moradkhani aInternational TV, con sede a Londra. "...Instatauna nipote del leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Lo hanno riferito il fratello e alcuni attivisti, mesi dopo avere preso parte a una celebrazione in cui si omaggiava la ...In Iran è stata arrestata una nipote del leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Lo hanno riferito il fratello e alcuni attivisti, mesi dopo avere preso parte a una celebrazione in cui si omaggiava ...In Iran è stata arrestata una nipote del leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Lo hanno riferito il fratello e alcuni attivisti, mesi dopo avere preso parte a una celebrazione in cui si omaggiava ...