Inter | squadra spremuta? Il calendario non aiuta ma i dati dicono che

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Non è certo uno 0 - 0 a Bergamo a far vacillare le certezze di Inzaghi e quella consapevolezza che il tecnico stesso ha individuato come elemento chiave per la scalata alla vetta della classifica. ...

capuanogio : L’#Atalanta fin qui la squadra che, tra andata e ritorno, ha messo più in difficoltà l’#Inter. Il pareggio va bene… - Inter : ?? | SQUADRA ?? Scene di ordinaria follia sul prato di San Siro #IMWinner - sbonaccini : Inter veramente bella squadra, ma i telecronisti sembrano su Inter Channel ?? - tibentus : @Gazzetta_it Inter, squadra aiutata dagli arbitri... - CalcioWebPuglia : Inter, squadra spremuta? Il calendario non aiuta e i dati dicono che... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter squadra

...e anche in questa annata si conferma lada battere. Beppe Marotta, dopo aver contribuito al ciclo juventino, in nerazzurro ha portato tutta la sua competenza, che ha permesso all'di ...... c'è chi ha intravisto un'a tratti stanca e affaticata. Lo ha accennato in primis Handanovic a fine gara, sostenendo come laabbia accusato i 120' in Supercoppa di quattro giorni prima ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista: "Non credo ci siano accordi che possano condizionare i risultati, sarebbero violazioni e re ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista: "Scudetto? Argomento controverso. Se fino a un mese e mezzo fa abbiamo parlato di Napoli come ...