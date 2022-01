Heidi Klum e la strana assicurazione alle gambe: "Una vale più dell'altra" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Heidi Klum non è la prima top model ad assicurarsi una parte del corpo, ma nel suo caso la polizza ha una particolarità. La giudice di di 'America's Got Talent', ospite nel salotto di Ellen Degeneres, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022)non è la prima top model ad assicurarsi una parte del corpo, ma nel suo caso la polizza ha una particolarità. La giudice di di 'America's Got Talent', ospite nel salotto di Ellen Degeneres, ...

Advertising

Loretta52999786 : @heidi_klum_nude_pic @JackieS18642406 - @JackieS18642406- @JackieS18642406 empire - dulapeepa0 : ma cosa heidi klum ha fatto una canzone con snoopdogg????? - vogue_italia : Heidi Klum nell'inedita veste di cantante ?? - tempoweb : #HeidiKlum in posa con l'abito pazzesco e il dettaglio stende i fan - cocoa_key : RT @vogue_italia: .@heidiklum come @haileybieber. L'abito cut out di #Dundas conquista le top model ?? -