GF Vip, Katia e il gesto a Delia che nessuno si aspettava: come reagirà Soleil? (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ingresso di Delia Duran – moglie arrabbiata e ferita di Alex Belli – ha sicuramente scaldato gli animi e rotto alcuni fragili equilibri all’interno della casa del GF VIP. LEGGI ANCHE: — GF VIP, il bellissimo discorso di Jessica a Delia su Soleil: cosa le ha chiesto Tra le varie reazioni, ha colpito quella di Jessica: la principessina Selassié ha provato a fare un discorso a Delia, spiegandole che con Soleil potrebbero diventare addiritura amiche invece di farsi la guerra, ma non solo. C’è qualcun altro che non la pensa proprio così. A scatenare più di un commento sui social ci hanno pensato infatti Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che sembrano essere dalla parte di Delia. Cosa sta succedendo nella casa? Un’ulteriore spaccatura è nei paraggi? ... Leggi su funweek (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ingresso diDuran – moglie arrabbiata e ferita di Alex Belli – ha sicuramente scaldato gli animi e rotto alcuni fragili equilibri all’interno della casa del GF VIP. LEGGI ANCHE: — GF VIP, il bellissimo discorso di Jessica asu: cosa le ha chiesto Tra le varie reazioni, ha colpito quella di Jessica: la principessina Selassié ha provato a fare un discorso a, spiegandole che conpotrebbero diventare addiritura amiche invece di farsi la guerra, ma non solo. C’è qualcun altro che non la pensa proprio così. A scatenare più di un commento sui social ci hanno pensato infatti Manila Nazzaro eRicciarelli, che sembrano essere dalla parte di. Cosa sta succedendo nella casa? Un’ulteriore spaccatura è nei paraggi? ...

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Se Alessia Marcuzzi avesse gestito gli scivoloni di Katia Ricciarelli al GF Vip: un video diventa virale - infoitcultura : GF VIP, i commenti velenosi di Manuel per Katia e Sophie: le frecciate inaspettate su di loro - blogtivvu : Se Alessia Marcuzzi avesse gestito gli scivoloni di Katia Ricciarelli al GF Vip: un video diventa virale - zazoomblog : GF VIP i commenti velenosi di Manuel per Katia e Sophie: le frecciate inaspettate su di loro - #commenti #velenosi… - eleonor35162206 : Gf Vip, Manuel Bortuzzo e lo scontro con Katia Ricciarelli: «Vai a letto e non scassare la minc...» -