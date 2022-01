Formula 1 - La nuova Ferrari sarà svelata il 17 febbraio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Esattamente tra un mese, la Scuderia Ferrari farà cadere i veli alla nuova monoposto 2022, con la quale proverà a tornare in lotta per i due titoli mondiali di Formula 1, insieme a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Con un post sui social network, è stato confermato che la presentazione della nuova Ferrari è fissata per giovedì 17 febbraio. Presentazione digitale. Di questa Rossa conosciamo, al momento, solamente il nome in codice: progetto 674. Il nome di battesimo potrebbe essere ufficializzato solo qualche giorno prima della presentazione per enfatizzare ancor di più l'attesa o addirittura il giorno stesso della caduta dei veli. Per ovvie ragioni legate alla pandemia, l'evento sarà completamente digitale e trasmesso in diretta streaming. Debutto a Barcellona. Il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022) Esattamente tra un mese, la Scuderiafarà cadere i veli allamonoposto 2022, con la quale proverà a tornare in lotta per i due titoli mondiali di1, insieme a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Con un post sui social network, è stato confermato che la presentazione dellaè fissata per giovedì 17. Presentazione digitale. Di questa Rossa conosciamo, al momento, solamente il nome in codice: progetto 674. Il nome di battesimo potrebbe essere ufficializzato solo qualche giorno prima della presentazione per enfatizzare ancor di più l'attesa o addirittura il giorno stesso della caduta dei veli. Per ovvie ragioni legate alla pandemia, l'eventocompletamente digitale e trasmesso in diretta streaming. Debutto a Barcellona. Il ...

