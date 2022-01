Formentera | il gioiello delle Baleari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il suo mare cristallino e le spiagge dorate hanno fatto di questo fazzoletto di terra unamete più ambite da milioni di italiani e non solo. Grazie ai numerosi voli per Ibiza (non ha un aeroporto) e ai facili collegamenti marittimi, che permettono di raggiungerla in soli 30 minuti di navigazione,gode di un turismo vivace da inizio aprile a fine ottobre. Il suo clima temperato, infatti, le permette di essere vissuta non solo nei tradizionali mesi estivi di giugno, luglio e agosto; nel periodo definito di “bassa stagione” l’isola regala giornate tiepide e soleggiate, ideali per lunghe camminate e soste in riva al mare. Se state dunque pensando alla vostra prossima vacanza o, semplicemente ad un lungo weekend per sfuggire dalla routine quotidiana, non vi resta che dare uno sguardo anche all’affitto ...