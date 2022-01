Fanno esplodere ordigno artigianale dinanzi caserma dei carabinieri: identificati due ragazzini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due ragazzi di 14 e 13 anni, probabilmente per un’avventura di cui vantarsi con gli amici, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale sotto il muro perimetrale della caserma dei carabinieri di Sant’Antimo (Napoli) per poi fuggire. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri. Immediate le indagini dei carabinieri. Analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza della Tenenza, i militari si sono messi alla ricerca dei due ragazzi che, tra l’altro, hanno rischiato di ferirsi. Poco dopo i carabinieri hanno trovato i due minori nel centro cittadino e li hanno accompagnati in caserma. identificati, sono stati affidati ai genitori. Il 14enne è stato denunciato per vilipendio, lancio e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due ragazzi di 14 e 13 anni, probabilmente per un’avventura di cui vantarsi con gli amici, hanno fattounsotto il muro perimetrale delladeidi Sant’Antimo (Napoli) per poi fuggire. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri. Immediate le indagini dei. Analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza della Tenenza, i militari si sono messi alla ricerca dei due ragazzi che, tra l’altro, hanno rischiato di ferirsi. Poco dopo ihanno trovato i due minori nel centro cittadino e li hanno accompagnati in, sono stati affidati ai genitori. Il 14enne è stato denunciato per vilipendio, lancio e ...

