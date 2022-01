Enrico Nigiotti riprende il suo tour teatrale: il prossimo evento a Firenze (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una stagione di rinascita nel mondo della musica. Nonostante la pandemia ancora non si sia fermata, visto il recente aumento dei contagi, il mondo dello spettacolo e degli eventi dal vivo tenta una ripartenza. Dopo quasi due anni in cui tutti i concerti si sono fermati, alcuni rimandati e altri addirittura cancellati. Anche Enrico Nigiotti riparte quindi da dove si era fermato nel suo tour teatrale che avrebbe dovuto svolgersi nella primavera del 2020. Il cantante, che abbiamo potuto apprezzare gli scorsi anni anche sul palco del Festival di Sanremo, tornerà in scena con i suoi più grandi successi. Da L’amore è fino a Notti di luna, il cantante si esibirà nei teatri più importanti d’Italia con i brani che hanno fatto la storia del suo percorso musicale. Visualizza questo post su ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una stagione di rinascita nel mondo della musica. Nonostante la pandemia ancora non si sia fermata, visto il recente aumento dei contagi, il mondo dello spettacolo e degli eventi dal vivo tenta una ripartenza. Dopo quasi due anni in cui tutti i concerti si sono fermati, alcuni rimandati e altri addirittura cancellati. Ancheriparte quindi da dove si era fermato nel suoche avrebbe dovuto svolgersi nella primavera del 2020. Il cantante, che abbiamo potuto apprezzare gli scorsi anni anche sul palco del Festival di Sanremo, tornerà in scena con i suoi più grandi successi. Da L’amore è fino a Notti di luna, il cantante si esibirà nei teatri più importanti d’Italia con i brani che hanno fatto la storia del suo percorso musicale. Visualizza questo post su ...

