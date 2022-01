Emirati Arabi: attacco con droni fa incendiare 3 petroliere, azione rivendicata dai ribelli sciiti Houthi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa mattina gli sciiti Houthi hanno attaccato con dei droni gli Emirati Arabi, nell’attentato sono esplose tre cisterne di petrolio ed è stato danneggiato anche l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Sarebbe almeno 3 i morti e 6 i feriti individuati. Rischio di nuovi conflitti. Almeno 3 morti nell’attacco degli Emirati L’Arabia Saudita si trova da tempo a capo di una coalizione impegnata contro gli Houthi in Yemen. Un anno fa era stato specificato, dall’intesa, come uno degli obiettivi fosse quello di cercare di fermare gli attacchi aerei delle milizie iraniane degli Houthi, che proprio questa mattina hanno attaccato con dei droni gli Emirati, facendo esplodere tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa mattina glihanno attaccato con deigli, nell’attentato sono esplose tre cisterne di petrolio ed è stato danneggiato anche l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Sarebbe almeno 3 i morti e 6 i feriti individuati. Rischio di nuovi conflitti. Almeno 3 morti nell’degliL’a Saudita si trova da tempo a capo di una coalizione impegnata contro gliin Yemen. Un anno fa era stato specificato, dall’intesa, come uno degli obiettivi fosse quello di cercare di fermare gli attacchi aerei delle milizie iraniane degli, che proprio questa mattina hanno attaccato con deigli, facendo esplodere tre ...

Advertising

fattoquotidiano : Emirati Arabi, attacco con drone fa esplodere tre cisterne di petrolio ad Abu Dhabi: i ribelli sciiti Houthi rivend… - LuigiGrancagno1 : @AnnaMar08591206 @ignaziocorrao Ora ho capito le #consulenze di #renzi sono una tattica geopolita per far diventare… - GiuseppeEvangeo : RT @GeopoliticalCen: Attacco con Droni e Missili Balistici da parte degli Houti Yemeniti contro obiettivi civili negli Emirati Arabi Uniti.… - KRISKSB : @matteorenzi @Corriere Io cercherei il nuovo Presidente della Repubblica in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi!!!… - pidfdfdaa : RT @GeopoliticalCen: Attacco con Droni e Missili Balistici da parte degli Houti Yemeniti contro obiettivi civili negli Emirati Arabi Uniti.… -