Dayane Mello a Verissimo: “Tutta la verità sulla mia storia con Andrea” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dayane Mello è tornata a farsi vedere con l’imprenditore Andrea Turino dopo l’avventura a La Fazenda in Brasile. I due continuano a frequentarsi nonostante i mesi di separazione per esigenze lavorative. La modella non si è detta innamorata: ha spiegato a Verissimo che sta vivendo questa nuova relazione con calma e tranquillità. Oggi la 32enne Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 17 gennaio 2022)è tornata a farsi vedere con l’imprenditoreTurino dopo l’avventura a La Fazenda in Brasile. I due continuano a frequentarsi nonostante i mesi di separazione per esigenze lavorative. La modella non si è detta innamorata: ha spiegato ache sta vivendo questa nuova relazione con calma e tranquillità. Oggi la 32enne

Advertising

MediasetPlay : Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello… - MediasetPlay : #DayaneMello parla a #Verissimo delle presunte molestie di cui sarebbe stata vittima all’interno del reality show b… - Fatynha2504 : RT @MediasetPlay: #DayaneMello parla a #Verissimo delle presunte molestie di cui sarebbe stata vittima all’interno del reality show brasili… - pIanethers : a dayane mello - ghezzi_lucia : RT @edoruta: “ho bevuto la vita solo in un sorso ma mi è rimasta tanta sete” ~ maria teresa ruta “la vita è bella se uno sa viverla, non b… -