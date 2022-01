Covid, Costa a Sky TG24: "Bollettino e sistema a colori potrebbero cambiare a breve " (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Bollettino quotidiano sui dati relativi al coronavirus potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato da Sky TG24. "Se continuiamo a comunicare in maniera generica che si contagiano 150mila cittadini, rischiamo di non far capire che chi entra in terapia intensiva è soprattutto chi non è vaccinato. Lo scenario è cambiato, non possiamo non tener conto che 27 milioni di italiani abbiano già ricevuto la terza dose". Anche sul sistema a colori delle regioni "è giusto che una riflessione vada fatta", ha detto Costa. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilquotidiano sui dati relativi al coronavirus potrebbenelle prossime settimane. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, intervistato da Sky. "Se continuiamo a comunicare in maniera generica che si contagiano 150mila cittadini, rischiamo di non far capire che chi entra in terapia intensiva è soprattutto chi non è vaccinato. Lo scenario è cambiato, non possiamo non tener conto che 27 milioni di italiani abbiano già ricevuto la terza dose". Anche suldelle regioni "è giusto che una riflessione vada fatta", ha detto

