“Cose del cavolo, basta”. Scontro tra Fabrizio Pregliasco e Paolo Brosio in diretta tv: “Finiscila!” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Controcorrente, la messa in onda del programma movimentata dallo Scontro tra Paolo Brosio e Fabrizio Pregliasco. Il periodo di pandemia continua a essere la tematica più affrontata in diversi programmi televisivi. Esperti si continuano a confrontare circa l’emergenza sanitaria ancora in corso e come spesso può accadere pareri discordanti fanno presto a trasformarsi in fraitendimenti. Proprio durante la messa in onda del gettonatissimo talk politico di Rete 4, a proposito di vaccini e di cure domiciliari, gli ospiti si sono trovati a scambiarsi le loro opinioni. Presenti in studio Paolo Brosio e Fabrizio Pregliasco: “basta con questa caccia ai No Vax, sappiamo benissimo che anche i vaccinati, purtroppo, anche con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Controcorrente, la messa in onda del programma movimentata dallotra. Il periodo di pandemia continua a essere la tematica più affrontata in diversi programmi televisivi. Esperti si continuano a confrontare circa l’emergenza sanitaria ancora in corso e come spesso può accadere pareri discordanti fanno presto a trasformarsi in fraitendimenti. Proprio durante la messa in onda del gettonatissimo talk politico di Rete 4, a proposito di vaccini e di cure domiciliari, gli ospiti si sono trovati a scambiarsi le loro opinioni. Presenti in studio: “con questa caccia ai No Vax, sappiamo benissimo che anche i vaccinati, purtroppo, anche con ...

