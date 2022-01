Colpo Spezia in casa del Milan, 2-1 al 96' con Gyasi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Incredibile epilogo a San Siro tra Milan e Spezia. I liguri piazzano il colpaccio per 2-1 al 96' grazie alla rete di Gyasi, dopo una chiamata errata di Serra che poco prima non concede il vantaggio a Messias che aveva trovato il match point rossonero. In precedenza era stato Agudelo a pareggiare la rete iniziale di Leao, dopo un rigore fallito da Theo Hernandez sullo 0-0. Quarto ko in campionato per la squadra di Pioli, che resta al secondo posto e viene avvicinata dal Napoli (-2), mentre i bianconeri di Motta tornano a casa con tre punti pesantissimi per la salvezza. Come da copione sono i rossoneri a comandare il gioco in ogni zona del campo, creando in pochi minuti diverse occasioni da gol: le più grandi quelle con Leao ed Ibrahimovic, murati provvidenzialmente con i piedi da un attento Provedel. A ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Incredibile epilogo a San Siro tra. I liguri piazzano il colpaccio per 2-1 al 96' grazie alla rete di, dopo una chiamata errata di Serra che poco prima non concede il vantaggio a Messias che aveva trovato il match point rossonero. In precedenza era stato Agudelo a pareggiare la rete iniziale di Leao, dopo un rigore fallito da Theo Hernandez sullo 0-0. Quarto ko in campionato per la squadra di Pioli, che resta al secondo posto e viene avvicinata dal Napoli (-2), mentre i bianconeri di Motta tornano acon tre punti pesantissimi per la salvezza. Come da copione sono i rossoneri a comandare il gioco in ogni zona del campo, creando in pochi minuti diverse occasioni da gol: le più grandi quelle con Leao ed Ibrahimovic, murati provvidenzialmente con i piedi da un attento Provedel. A ...

Advertising

Sportellate_it : Succede di tutto a San Siro e all’ultimo secondo arriva il colpo del KO dello Spezia. P.S: per i titolisti dei gi… - unlucaqualunque : Milan-Spezia certifica il dominio culturale @LaRiserva_pod:goal di Agudelo come pronosticato da @perelaa. Arbitro s… - zazoomblog : Serie A: colpo grosso dello Spezia a Milano bene il Napoli a Bologna - #Serie #colpo #grosso #dello #Spezia - carradori64 : il milan ha fatto cagare con il genoa in coppa italia doveva uscire e per un colpo di fortuna ha vinto il milan ha… - gianpi36590925 : RT @RaiSport: ?? Colpo #Spezia, #Gyasi beffa il #Milan al 96' Rossoneri sconfitti 2-1 in casa, al 92' il gol di #Messias ma l'arbitro non h… -