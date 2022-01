Catania | due i gruppi interessati al club

Advertising

AnffasModica : RT @AnffasOnlus: ? Sentenze TAR Catania n. 3659/2021 e 3845/2021: , accolti i ricorsi di due familiari di persone con disabilità aderenti a… - MeridioNews : Ladri prendono di mira due farmacie durante la notte Arrestati mentre tentavano di forzare una saracinesca - Sicilianodoc7 : RT @Lasiciliaweb: Prendevano di mira farmacie: due arresti a Catania Incastrati dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza https://t… - Lasiciliaweb : Prendevano di mira farmacie: due arresti a Catania Incastrati dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza… - anffaspres : RT @AnffasOnlus: ? Sentenze TAR Catania n. 3659/2021 e 3845/2021: , accolti i ricorsi di due familiari di persone con disabilità aderenti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania due

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "i gruppi ...Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 73.163, il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente e più divolte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. E' rimasto ...Ripristinata la normale circolazione sulla strada statale 120 Dell’Etna e delle Madonie chiusa momentaneamente per un incidente mortale.La Polizia di Stato ha arrestato Davide Di Paola, 43 anni, Francesco Scalia, 41 anni e Orazio D’Agata 54 anni.