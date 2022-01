Calcio | Sampdoria | esonerato D' Aversa

Advertising

Gazzetta_it : La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - Gazzetta_it : Per il dopo D’Aversa la Samp richiama l’ex Giampaolo, ma va ancora convinto - tuttosport : #Juve, la probabile formazione contro la Sampdoria: c'è Morata ?? - Luxgraph : Sampdoria, ufficiale: esonerato D'Aversa - Antonio_Tatti_ : RT @sportmediaset: La #Sampdoria esonera D'Aversa: attesa per Giampaolo. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sampdoria

Sulla panchina del club blucerchiato potrebbe tornare Giampaolo GENOVA - Adesso è ufficiale: laha esonerato l'allenatore Roberto D'Aversa. "Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel ...Adesso è ufficiale: laha esonerato l'allenatore Roberto D'Aversa. "Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel ...I blucerchiati salutano il tecnico, che ha maturato oggi la terza sconfitta consecutiva in Serie A. Sulla panchina tornerà l'ex Giampaolo ...Salta un'altra panchina in Serie A. È quella della Sampdoria, che ha ufficializzato l'esonero di Roberto D'Aversa dall'incarico di allenatore responsabile della prima ...