“Amami, io ti amo”. Bomba al GF Vip, arriva la dichiarazione di Barù: “Mi hai fatto entrare nel tuo letto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Barù è un personaggio vero. Uno di quelli che capitano una volta su un milione. A sentire quello che dice, come lo dice e perché – ma non spingiamoci oltre – viene da chiedersi cosa cavolo ci faccia dentro il Grande Fratello Vip. Ma, in fin dei conti, è un bene che ci sia. Perché con lui annoiarsi è praticamente impossibile. Proprio nelle ultime ore il nipote di Costantino della Gherardesca si è reso protagonista di alcune dichiarazioni nei confronti di Jessica Selassié. Tra i due non è scoccata la scintilla, anzi, a ben guardare pare che si sopportino a fatica. La conferma è arrivata proprio dal food blogger che parlando con Kabir Bedi e Valeria Marini ha detto: “Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? È un po’ acida…”. Il fatto è che lì seduta con loro c’era pure lei che si è difesa rispondendo: “Sono molto dolce, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)è un personaggio vero. Uno di quelli che capitano una volta su un milione. A sentire quello che dice, come lo dice e perché – ma non spingiamoci oltre – viene da chiedersi cosa cavolo ci faccia dentro il Grande Fratello Vip. Ma, in fin dei conti, è un bene che ci sia. Perché con lui annoiarsi è praticamente impossibile. Proprio nelle ultime ore il nipote di Costantino della Gherardesca si è reso protagonista di alcune dichiarazioni nei confronti di Jessica Selassié. Tra i due non è scoccata la scintilla, anzi, a ben guardare pare che si sopportino a fatica. La conferma èta proprio dal food blogger che parlando con Kabir Bedi e Valeria Marini ha detto: “Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? È un po’ acida…”. Ilè che lì seduta con loro c’era pure lei che si è difesa rispondendo: “Sono molto dolce, ...

Advertising

MorasGaia : RT @pazzaegocentric: amami come io amo i duemilaequattro - monjabanks : RT @pazzaegocentric: amami come io amo i duemilaequattro - tomlinsonx28 : amami come ti amo io - _peacewillwin_x : boh il fatto che non sia il mio ragazzo mi manda in bestia cioè amami io ti amo - martinamurruu : RT @pazzaegocentric: amami come io amo i duemilaequattro -