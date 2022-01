Allegri | «Juve | la Coppa Italia conta tantissimo Sulla Samp…»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le parole del tecnico bianconero Massimiliano, allenatore della, ha parlato a JTV alla vigilia del match dicontro la Sampdoria. QUANTOLA– «perché è un obiettivo. All’inizio non interessa a nessuno, poi dai quarti/semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare fin da subito. La Sampdoria ha cambiato allenatore, bisogna essere ancora più attenti. Veniamo da un periodo intenso di partite, dobbiamo fare un ultimo sforzo per poi concentrarsi sul match con il Milan». CAMBIO ALLENATORE – «Farà la partita di orgoglio: quando c’è il cambio allenatore, anche se non è arrivato ancora il sostituto di D’Aversa a cui faccio l’in bocca al lupo, sta a noi fare una ...

Cosìpresenta- Sampdoria di Coppa a Juventus Tv. "Veniamo da un periodo di partite intense a distanza di due o tre giorni, bisogna fare un ultimo sforzo perché poi avremo cinque giorni ...Per il momento, però,ha stoppato entrambi perché mancano i sostituti. Arthur in azione ©... In realtà un nome ci sarebbe già: il prescelto dallasarebbe Thomas Partey, centrocampista ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allegri potrebbe lasciare inizialmente in panchina un top del centrocampo contro la Sampdoria in Coppa Italia. Ultime Dybala potrebbe non essere l’unico ...TORINO - "La Coppa Italia conta tantissimo perché è un obiettivo, all’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare quarti di finale e semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare ...