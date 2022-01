Variante Omicron, lo studio: sintomi leggeri sui bambini sotto i 5 anni (Di domenica 16 gennaio 2022) I risultati di uno studio condotto negli Stati Uniti, attraverso una ricerca che ha coinvolto circa 80.000 bambini contagiati dalla Variante Omicron del covid. La Variante Omicron provoca effetti e sintomi lievi sui bambini di età inferiore ai 5 anni. E’ il risultato dello studio condotto negli Stati Uniti, attraverso una ricerca che ha coinvolto Leggi su 2anews (Di domenica 16 gennaio 2022) I risultati di unocondotto negli Stati Uniti, attraverso una ricerca che ha coinvolto circa 80.000contagiati dalladel covid. Laprovoca effetti elievi suidi età inferiore ai 5. E’ il risultato dellocondotto negli Stati Uniti, attraverso una ricerca che ha coinvolto

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro: 'L’epidemia si trova in una fase delicata; persistente aumento di casi e ospedalizzazioni. L'eleva… - istsupsan : ??#Covid19, al 3 gennaio #variante #Omicron predominante in Italia ??prevalenza stimata #Omicron dell'81% ??#Delta a… - GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - albiuno : RT @L3onard___: Dicono che la terza dose non sia efficace contro la variante Omicron (che è la variante prevalente in questo periodo), quin… - pulpopaul45 : RT @RadioGenova: Napoli, tutti terrorizzati dalla variante Omicron. Sempre un passo avanti. -