Vaccini, la spinta di Green pass e obbligo: in un giorno 92mila prime dosi. Non succedeva da settembre (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre i bollettini giornalieri segnalano picchi di contagi mai registrati finora, anche sul fronte (più incoraggiante) dei Vaccini l'Italia raggiunge un record assoluto di somministrazioni mai conteggiato dall'inizio della quarta ondata. Secondo i dati del governo nella giornata di ieri, 15 gennaio, sono state effettuati quasi 92mila prime dosi di vaccino anti Covid. La cifra è il dato più alto dall'inizio della quarta ondata e mai più registrato dallo scorso 6 settembre, quando si arrivò a oltre 96mila iniezioni giornaliere effettuate. Attualmente il conteggio delle somministrazioni riporta un totale di 120milioni di dosi iniettate, con 49milioni di italiani over 12 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o sono guariti dal virus negli ultimi sei mesi.

