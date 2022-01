Sci alpino | Sofia Goggia | “Faccio fatica a camminare Non ho spinto | avevo delle placche”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il superG femminile della Coppa del Mondo di sci, sulle nevi di Zauchensee (Austria), ha sorriso ai colori azzurri con la vittoria di Federica Brignone. La valdostana ha ottenuto il 18° successo in carriera imponendosi al termine di una gara di altissimo rilievo davanti alla svizzera Corinne Suter (+0.04) e all’austriaca Ariane Rädler (+0.17). Grande prova di squadra dell’Italia con Marta Bassino quarta a 0.43 ed Elena Curtoni ottava a 0.59. Gara molto complicata per, che ha probabilmente risentito della caduta di ieri in discesa. La bergamasca ha chiuso molto lontana dalle posizioni che contano a 92 centesimi da Brignone (19ma). “Con il colpo che ho preso ieri non era facile. Quando cammino sto malissimo, mentre con gli sci mi sento meglio. Dopo un volo del genere, ho preferito gareggiare senza spingere al 100% e ...