Roma | Zaniolo | «Siamo una squadra forte | dobbiamo dimostrarlo»

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nicolò, giocatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Cagliari Nicolò, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole prima della sfida contro il Cagliari: CONDIZIONE – «Sto molto bene, abbiamo avuto una settimana per preparare la gara contro il Cagliari.una, con qualche incidente di percorso, da oggiriportare i 3 punti e vincere il più possibile». SEGUI IL LIVE DI-CAGLIARI L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alle 18.00 si sfidano Roma e Cagliari allo stadio Olimpico. Gara valevole per la 22a giornata di Serie A 2021/2022. La direzione della gara è affidata al signor Maggioni di Lecco. Al Var ci sarà Paire ...La moviola di Roma-Cagliari, match della ventiduesima giornata di Serie A: Carboni stende Zaniolo, non è rigore dopo intervento Var ...