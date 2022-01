“Questione di giorni”. Covid Italia, la previsione di Matteo Bassetti sulla pandemia. Cosa sta succedendo (Di domenica 16 gennaio 2022) Quando arriverà il fatidico ‘picco’ del Covid? È una domanda che in tanti si stanno, anzi ci stiamo facendo. Dopo due anni di pandemia, endemia, chiamatela come diavolo vi pare, le persone sono al limite. Stremate, stanche, impaurite. I continui aggiustamenti sulle norme, per quanto dovuti ad una situazione mai vissuta prima, da parte del governo di Mario Draghi non contribuiscono a migliorare il quadro generale. Ora, però, l’attenzione è puntata sul momento in cui la quarta ondata avrà raggiunto il suo massimo. Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è intervenuto a questo riguardo. Giusto a poche ore dallo scontro in tv con il direttore del quotidiano on line La Croce Mario Adinolfi al quale ha ricordato: “Le persone che decidono di non vaccinarsi non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Quando arriverà il fatidico ‘picco’ del? È una domanda che in tanti si stanno, anzi ci stiamo facendo. Dopo due anni di, endemia, chiamatela come diavolo vi pare, le persone sono al limite. Stremate, stanche, impaurite. I continui aggiustamenti sulle norme, per quanto dovuti ad una situazione mai vissuta prima, da parte del governo di Mario Draghi non contribuiscono a migliorare il quadro generale. Ora, però, l’attenzione è puntata sul momento in cui la quarta ondata avrà raggiunto il suo massimo. Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genovaè intervenuto a questo riguardo. Giusto a poche ore dallo scontro in tv con il direttore del quotidiano on line La Croce Mario Adinolfi al quale ha ricordato: “Le persone che decidono di non vaccinarsi non si ...

