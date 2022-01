Novak Djokovic out | ricorso respinto | deve lasciare l’Australia ed il torneo

(Di domenica 16 gennaio 2022) Questa volta il campione di tennisalzare, definitivamente, bandiera bianca. Il tennista si è visto respingere ilcontro l’espulsione commissionatagli dal Governo australiano. Tradotto:immediatamenteed abbandonare, contestualmente, il tabellone degli Australian Open attualmente in corso di svolgimento. Si archivia con toni aspri e vicende giudiziarie, quindi, una telenovela che ha diviso l’intero mondo dello sport in un momento delicato di pandemia.out dagli Australian Open e dal Paese: ecco cosa è successo Alla fine sono state le Autorità governative della terra dei canguri a prevalere sul numero uno del Ranking mondiale di tennis. Ma cosa è successo in ...

Esulta il governo australiano dopo la decisione della Corte federale su Novak Djokovic, che dovrà lasciare il Paese alla vigilia degli Australian Open, con il rischio di non poterci tornare per i prossimi tre anni. "Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i ...