Milan, Giroud continua a segnare e adesso punta Papin | News (Di domenica 16 gennaio 2022) Olivier Giroud, dopo aver segnato anche in Coppa Italia, potrebbe superare un altro francese della storia del Milan: Jean Pierre Papin Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Olivier, dopo aver segnato anche in Coppa Italia, potrebbe superare un altro francese della storia del: Jean Pierre

Advertising

AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - AntoVitiello : Nel Milan gioca titolare numero 9 #GIROUD e non 17 Leao - Tizio030 : #Osimhen, punta titolare del Napoli, fenomeno dal valore di 60m: 1 gol ogni 168' Olivier #Giroud, 'mummia', 'ex cal… - sportli26181512 : Giroud, tutte le 6 reti segnate in rossonero sono arrivate a San Siro: Guardando a numeri e statistiche di Olivier… -