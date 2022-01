LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Fillon Maillet trionfa e allunga in coppa. Tre azzurri nei primi 22 (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Il podio dell’Inseguimento di Ruhpolding: il leader di coppa Fillon Maillet primo, il russo Loginov secondo, il bielorusso Smolski ancora terzo 15.20: Bionaz chiude al 44mo posto, fuori dalla zona punti, a 2’48” 15.18: A completare la top ten Samuelsson settimo, Fak ottavo, Tsvetkov nono, Zobel decimo. Gli italiani: Hofer 16mo A 1’17”, Bormolini 18mo A 1’18”, Windisch 22mo A 1’32” 15.17: Fillon Maillet va a vincere la sua quarta gara ad Inseguimento consecutiva, secondo Loginov, terzo Smolski, poi Desthieux, Strolia, Lesser 15.15: Al km 11.7: Fillon Maillet davanti, Loginov a 13?, Smolski a 16?, Desthieux, Strolia a 26?, Lesser a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21: Il podio dell’di: il leader diprimo, il russo Loginov secondo, il bielorusso Smolski ancora terzo 15.20: Bionaz chiude al 44mo posto, fuori dalla zona punti, a 2’48” 15.18: A completare la top ten Samuelsson settimo, Fak ottavo, Tsvetkov nono, Zobel decimo. Gli italiani: Hofer 16mo A 1’17”, Bormolini 18mo A 1’18”, Windisch 22mo A 1’32” 15.17:va a vincere la sua quarta gara adconsecutiva, secondo Loginov, terzo Smolski, poi Desthieux, Strolia, Lesser 15.15: Al km 11.7:davanti, Loginov a 13?, Smolski a 16?, Desthieux, Strolia a 26?, Lesser a ...

