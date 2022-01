Le regole sono uguali per tutti: Djokovic ha perso l’appello, sarà espulso (Di domenica 16 gennaio 2022) Le regole sono uguali per tutti, anche per Novak Djokovic. La Corte Federale australiana presieduta dal giudice James Allsop ha rigettato l’appello presentato dal tennista, confermando la cancellazione del suo visto di ingresso in Australia. Ora Djokovic sarà espulso e non potrà partecipare agli Australian Open. Il tennista serbo ha perso l’appello contro la decisione del ministro dell’Immigrazione Hawke. Dovrà lasciare il Paese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Leper, anche per Novak. La Corte Federale australiana presieduta dal giudice James Allsop ha rigettatopresentato dal tennista, confermando la cancellazione del suo visto di ingresso in Australia. Orae non potrà partecipare agli Australian Open. Il tennista serbo hacontro la decisione del ministro dell’Immigrazione Hawke. Dovrà lasciare il Paese. L'articolo ilNapolista.

