Il Comune per cui non valgono le regole anti Covid: "Perché non esiste" (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è un Comune in provincia di Trapani che non è soggetto alle restrizioni anti Covid Perché non esiste per l'Azienda Sanitaria. Succede a Misiliscemi, Comune nato solo a febbraio del 2021 dalla "... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è unin provincia di Trapani che non è soggetto alle restrizioninonper l'Azienda Sanitaria. Succede a Misiliscemi,nato solo a febbraio del 2021 dalla "...

Advertising

itinagli : Faccio un appello a tutte le forze: proviamo a guardarci con gli occhi dei cittadini, che in un momento come questo… - elio_vito : La prossima settimana Toscana ed EmiliaRomagna votano i loro grandi elettori per il Quirinale. Mi permetto di segna… - borghi_claudio : @Veneto_Polska Non è certo la Lega a non trovare l'accordo con PiS... Il problema è il solito di troppi sovranisti,… - Bastiancuntrar1 : @InMonsterland Concordo. Ho valori molto ben radicati. Ne ho sentite di ogni da coppie che conosco, alla fine si co… - FraLauricella : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime delle proteste nei giorni scorsi in Kazakhstan e per i loro famigliari. Auspico che si ri… -