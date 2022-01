Harry e Meghan portano Regina e Boris Johnson in tribunale? Scorta e soldi | una brutta storia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Battaglia intra il Principee il governo britannico. Una nuova patata bollente per laElisabetta e la Corona. Il duca di Sussex ha intenzione di trascinare alla sbarra il Ministero dell'Interno inglese, che ha rifiutato la richiesta del figlio secondogenito di Carlo e Diana, in vista della prossima visita in Inghilterra, di poter garantire la sicurezza personale sua, della moglieMarkle e dei loro figli attraverso un servizio di bodyguard privato e a proprie spese. Una situazione, in un certo senso, lunare: Downing Street pretende di assicurare la sicurezza dicon una normaledi polizia, mentre i duchi non vogliono gravare sulle tasche dei sudditi britannici. Anche se, è il sospetto ventilato da più parti, ...

Il principevuole un riesame giudiziario del rifiuto del ministero dell'Interno di ... Il duca - che vive in Usa con la mogliedal 2019 e che non ha più le guardie del corpo, pagate con i ...Dopo il rifiuto del ministero dell'Interno britannico il principedà battaglia in tribunale per pagare di propria tasca la scorta fornita a lui, aMarkle e alla famiglia dalla polizia quando si trova nel Regno Unito. Il duca di Sussex vorrebbe ...I festeggiamenti potrebbero anche vedere la presenza di Harry e Meghan, dopo la brusca separazione consumata nel 2020, con il loro spostamento in California. Secondo gli esperti delle vicende che rigu ...Dopo il rifiuto del ministero dell'Interno britannico il principe Harry dà battaglia in tribunale per pagare di propria tasca la scorta fornita a lui, a ...