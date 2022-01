GF Vip, Katia Ricciarelli un fiume in piena contro Manila: “Le avrei dato una sberla!” (Di domenica 16 gennaio 2022) Raramente nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si è vista Katia Ricciarelli nervosa o piccata con Manila Nazzaro, che è la persona con cui ha legato maggiormente e con la quale solo una volta c’è stato un battibecco risolto molto velocemente. Stavolta però la soprano si è infuriata moltissimo nei confronti della sua migliore amica poiché ha accolto Delia Duran con calore, confortandola e lasciando che si confidasse con lei. “È stata Manila che se l’è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla…” ha tuonato Katia, parlando con Soleil Sorge, anche lei molto amica di Manila e altrettanto “nemica” di Delia, avendo avuto un flirt con il marito di lei, Alex Belli. “È andata, stava ascoltando il pianoforte che Manuel suonava, è andata a sedersi vicino a lui e Manila che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Raramente nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si è vistanervosa o piccata conNazzaro, che è la persona con cui ha legato maggiormente e con la quale solo una volta c’è stato un battibecco risolto molto velocemente. Stavolta però la soprano si è infuriata moltissimo nei confronti della sua migliore amica poiché ha accolto Delia Duran con calore, confortandola e lasciando che si confidasse con lei. “È statache se l’è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla…” ha tuonato, parlando con Soleil Sorge, anche lei molto amica die altrettanto “nemica” di Delia, avendo avuto un flirt con il marito di lei, Alex Belli. “È andata, stava ascoltando il pianoforte che Manuel suonava, è andata a sedersi vicino a lui eche ...

