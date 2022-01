Fabrizio Corona coinvolto in un incidente stradale: le sue condizioni (Di domenica 16 gennaio 2022) Negli ultimi giorni, Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione per i gossip svelati al Grande Fratello Vip. Tuttavia, adesso è finito sulla bocca di tutti per un episodio tutt’altro che positivo. L’imprenditore è stato vittima di un incidente stradale che ha praticamente distrutto l’auto in cui si trovava. I dettagli del sinistro sono stati raccontati da Il Resto del Carlino, il quale ha fatto sapere anche se le persone a bordo hanno subito ferite. Fabrizio Corona e Giacomo Urtis insieme, Nina Moric racconta la sua verità La showgirl croata è intervenuta sullo scoop lanciato dal noto chirurgo nella casa del GF Vip Fabrizio Corona: ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Negli ultimi giorni,è tornato al centro dell’attenzione per i gossip svelati al Grande Fratello Vip. Tuttavia, adesso è finito sulla bocca di tutti per un episodio tutt’altro che positivo. L’imprenditore è stato vittima di unche ha praticamente distrutto l’auto in cui si trovava. I dettagli del sinistro sono stati raccontati da Il Resto del Carlino, il quale ha fatto sapere anche se le persone a bordo hanno subito ferite.e Giacomo Urtis insieme, Nina Moric racconta la sua verità La showgirl croata è intervenuta sullo scoop lanciato dal noto chirurgo nella casa del GF Vip: ...

